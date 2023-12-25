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62ИНФО | Новости Рязани

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В Старожиловском районе из-за печки загорелся омшаник

В Старожиловском районе из-за печки загорелся омшаник

Сигнал о пожаре в деревне Богданово поступил в 05:18. Огонь охватил 150 квадратных метров. На место происшествия выехали несколько пожарных расчётов, воду для тушения доставляли на двух автомобилях из суйского пруда.

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