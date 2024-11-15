Дацик сразится на ринге с Гаверном в эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В пятницу, 15 ноября, «Бойцовский клуб РЕН ТВ» возвращается в Москву с очередным турниром, в главном событии которого российский тяжеловес Вячеслав Дацик сразится с американским полицейским, 47-летним ветераном боев Джейсоном Гаверном.
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