Дацик сразится на ринге с Гаверном в эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В пятницу, 15 ноября, «Бойцовский клуб РЕН ТВ» возвращается в Москву с очередным турниром, в главном событии которого российский тяжеловес Вячеслав Дацик сразится с американским полицейским, 47-летним ветераном боев Джейсоном Гаверном.