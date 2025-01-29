Novo Nordisk: препарат amycretin помогает снижать вес на 22% за 36 недель

Специалисты глобальной фармацевтической компании Novo Nordisk разработали новый препарат для лечения ожирения под названием Аmycretin, помогающий снижать вес на 22% за 36 недель при еженедельных инъекциях.
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