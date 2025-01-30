Трамп обвинил военных в крушении пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 в Вашингтоне

В США расследуют обстоятельства авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту Вашингтона. Там при заходе на посадку пассажирский самолет Bombardier CRJ-700 авиакомпании PSA Airlines столкнулся с военным вертолетом UH-60 Black Hawk.
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