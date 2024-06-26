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Микаутадзе набрал 10 очков против Португалии в фэнтези Евро. У него гол и пас

Микаутадзе набрал 10 очков против Португалии в фэнтези Евро. У него гол и пас

Он забил с пенальти сам второй мяч и отдал голевую передачу Хвиче Кварацхелии на первый гол.  Таким образом, Микаутадзе набрал 10 очков за матч в фэнтези-турнире Евро: +4 за гол, +3 за голевую передачу, а также +3 за то, что провел на поле полный матч.

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