Микаутадзе набрал 10 очков против Португалии в фэнтези Евро. У него гол и пас

Он забил с пенальти сам второй мяч и отдал голевую передачу Хвиче Кварацхелии на первый гол. Таким образом, Микаутадзе набрал 10 очков за матч в фэнтези-турнире Евро: +4 за гол, +3 за голевую передачу, а также +3 за то, что провел на поле полный матч.