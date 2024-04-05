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Мировая скорбь: песня SHAMAN о теракте в «Крокусе» растопила сердца даже европейцев

Мировая скорбь: песня SHAMAN о теракте в «Крокусе» растопила сердца даже европейцев Елена ГалицкаяПосле трагических событий, произошедших в московском «Крокус Сити Холле» 22 марта, мир оказался в глубоком шоке.

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