Мировая скорбь: песня SHAMAN о теракте в «Крокусе» растопила сердца даже европейцев Елена ГалицкаяПосле трагических событий, произошедших в московском «Крокус Сити Холле» 22 марта, мир оказался в глубоком шоке.
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