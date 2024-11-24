У кого из знаков будет максимум финансовых возможностей согласно гороскопу на неделю с 25 ноября по 1 декабря Алёна ЮрьеваПредстоящая неделя потребует от всех представителей зодиакальных знаков максимальной концентрации, ответственности и осторожности в вопросах финансов.