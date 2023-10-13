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Российские водители рассказали, какие ситуации вызывают дискомфорт во время поездок

Российские водители рассказали, какие ситуации вызывают дискомфорт во время поездок

Россияне в новом исследовании рассказали, каких ситуаций они хотели бы избежать, находясь за рулём. Опрос провели эксперты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» совместно с аналитиками медиахолдинга Rambler&Co, пишет «Российская газета».

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