Российские водители рассказали, какие ситуации вызывают дискомфорт во время поездок

Россияне в новом исследовании рассказали, каких ситуаций они хотели бы избежать, находясь за рулём. Опрос провели эксперты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» совместно с аналитиками медиахолдинга Rambler&Co, пишет «Российская газета».
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