В Красноярске стартовал фестиваль «Парад звезд в оперном. Словцов»

В Красноярске открылся Международный фестиваль оперного искусства «Парад звезд в оперном. Словцов». Участие в фестивале примут артисты из восьми стран, рассказала пресс-секретарь Красноярского театра оперы и балета имени Д.
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