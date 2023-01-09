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Тер Стеген провел 12-й сухой матч в сезоне Ла Лиги. За весь прошлый чемпионат было 11 игр на ноль

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген принял участие в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0).

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