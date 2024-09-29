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В Пентагоне рассматривают возможность наращивания контингента на Ближнем Востоке

В Пентагоне рассматривают возможность наращивания контингента на Ближнем Востоке

Пентагон рассматривает возможность увеличения числа американских военных на Ближнем Востоке. Это связано с возможным ответом Ирана или ливанского движения "Хезболла" на убийство лидера этой организации Хасана Насраллы, сообщает NBC, ссылаясь на неназванные источники.

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