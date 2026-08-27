Школьники и студенты отметят начало учебного года на Линейке Первых

Путешествие на Линейку начинается с самой первой минуты, как участники выйдут из дома. Компания «Экспресс-пригород» (ОАО «РЖД») выступила партнёром мероприятия и организовала два электропоезда, которые доставят участников в Новосибирск и обратно домой.
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