Ирина Шейк в поисках нового мужчины: стал известен конкретный претендент на эту роль

Модель точно знает, какой бойфренд ей нужен. Ирина Шейк хочет закрутить новый роман LEGION-MEDIAНа днях папарацци засняли Ирину Шейк в одиночестве, и явно не в самом лучшем настроении, блуждающей по улицам Нью-Йорка.
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