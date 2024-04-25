Ирина Шейк в поисках нового мужчины: стал известен конкретный претендент на эту роль

Модель точно знает, какой бойфренд ей нужен. Ирина Шейк хочет закрутить новый роман LEGION-MEDIAНа днях папарацци засняли Ирину Шейк в одиночестве, и явно не в самом лучшем настроении, блуждающей по улицам Нью-Йорка.