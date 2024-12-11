Глобальный сбой произошёл в работе Facebook✴, Instagram✴, Threads и WhatsApp

Пользователи Facebook✴, Instagram✴, Threads и WhatsApp по всему миру столкнулись со сбоями. Пользователи сервисов, принадлежащих компании Meta✴, жалуются на проблемы с отправкой сообщений, загрузкой фото и видео или в целом на необычно медленную работу служб.
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