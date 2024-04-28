Ниже приведена серия фотографий из Перу, где камни явно выглядят как формованный бетон/геополимер. .
Геополимер
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Ниже приведена серия фотографий из Перу, где камни явно выглядят как формованный бетон/геополимер. .
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