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У Рафиньи 4+1 в 3 матчах Ла Лиги. Вингер «Барсы» догнал Мбаппе в списке бомбардиров и лидирует по «гол+пас»

Вингер «Барселоны» Рафинья вновь забил гол в матче Ла Лиги . Игрок «блауграны» отличился на 19-й минуте игры 3-го тура с « Райо Вальекано » (2:1, первый тайм).

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