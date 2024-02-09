Сегодня перекрывают и ограничивают движение в районе Варшавского шоссе Москвы

Ограничения продлятся по 10 сентября 2025 года.Сегодня, 9 февраля, перекрывают и ограничивают движение в районе Варшавского шоссе Москвы, ограничения продлятся до 10 сентября 2025 года, сообщает тг-канал Дептранс.
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