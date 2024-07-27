Лавров об условиях отказа ФРГ от ракет США: Шольц славится простенькими идеями

Канцлер Германии Олаф Шольц известен "простенькими идеями". Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление главы немецкого кабмина об отказе Берлина от ракет США на своей территории в случае завершения СВО на Украине, слова Лаврова передает РИА Новости.
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