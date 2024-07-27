Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Что за фигня? Тогда и соленая селедка с огурцами - калинарный шедеврПовар Кузнецов: с...
  • Ирина Некрасова
    У нее постоянно рот до ушей от смеха... Где она столько смешного находит в сегодняшних реалиях, что так безудержно ск...Трамп заявил, что...
  • Boris Max
    Почему до сих пор не пришли пару серьёзных эсминца? Воду, продукты привезли бы И выставили бы счёт Испании, такой что..."РБК": власти Исп...

Лавров об условиях отказа ФРГ от ракет США: Шольц славится простенькими идеями

Лавров об условиях отказа ФРГ от ракет США: Шольц славится простенькими идеями

Канцлер Германии Олаф Шольц известен "простенькими идеями". Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление главы немецкого кабмина об отказе Берлина от ракет США на своей территории в случае завершения СВО на Украине, слова Лаврова передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх