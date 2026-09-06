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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон о статусе первого номера «Феррари»: «Слишком поздно. Такие решения нужно было принимать много недель назад»

Пилот « Феррари » Льюис Хэмилтон по итогам Гран-при Италии отметил, что в нынешней ситуации не видит смысла пересматривать подход команды и пытаться делать на него ставку в чемпионате.

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