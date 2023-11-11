В Турции призвали к бойкоту популярного бренда кофе из-за Израиля

В турецких социальных сетях разгорелся скандал после того, как израильский импортер кофе популярного бренда «Махамат эфенди» пожертвовал несколько коробок завозимой продукции солдатам Армии обороны Израиля.
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