В России нашли нефть, из которой можно делать целебные мази и кремы

РИА Новости/Максим Богодвид Российские ученые нашли уникальную нефть, из которой можно делать целебные мази и восстанавливающие кремы.
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