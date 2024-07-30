В Ростехе создан единый центр компетенций по реализации негосударственных пенсионных программ

Банк России одобрил реорганизацию Негосударственного пенсионного фонда «Ростех» (НПФ «Ростех») в форме присоединения к нему Негосударственного пенсионного фонда «Первый промышленный альянс» (НПФ «Первый промышленный альянс»).
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