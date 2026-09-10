Peru joins U.S.-led anti-cartel coalition as Rubio ends tour

Peru will join the U.S.-led Shield of the Americas security coalition, President Keiko Fujimori said after meeting Secretary of State Marco Rubio.
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