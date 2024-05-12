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Военные новости ★ спецоперация

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«Дом взорван изнутри»: Офис Зеленского назвал трагедию в Белгороде «провокацией российских спецслужб»

«Дом взорван изнутри»: Офис Зеленского назвал трагедию в Белгороде «провокацией российских спецслужб»

Киев не будет признавать удар по жилому дому в Белгороде, офис Зеленского уже спустил методичку, согласно которой россияне якобы сами взорвали 10-этажку, первые заявления в этом ключе уже последовали.

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