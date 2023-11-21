Путин объяснил, как Запад использует доктрину прав человека

Аким Воземчук

Санкции введенные против России затавили начать производить товары у себя дома К примеру авиация уничтоженная предыдущим правительством сейчас крайне нуждается в квалифицированных работниках ,их сейчас начали готовить сами предприятия,То же самое и в ай-ти отрасли приём студентов на точные дисциплины вырос в разы повсюду нехватка рабочих рук ставшая бичом для российской экономики.Сейчас рабочие руки главное препятствие и проблема нашей экономики.Мигранты владеющие специальностью сейчас везде в мире нарасхват ,за них идет конкурентная борьба,особенно для восстанавливания мировой экономики после пандемии Все спешат занять рыночные ниши и кто опоздает тот пролетает Это закон Рынка и мы в этом законе её заложники.Мигрантов можно выгнать ,но это гарантированная стагнация нашей экономики с гарантированными последствиями Сейчас молодые таланты уезжают за границу ,только ученных специалистов уехало 50 тысяч,поскольку не хватает объемом производства .Вот этой проблемой и занято наше правительство или развитие экономики с болячкой в виде мигрантов или такая же участь без экономики , науки и производства.Не надо считать всех руководителей дураками,они приглашают точно также как это стремятся сделать страны поднимающие производство Без собственного производства страна гарантированно рухнет,а мы уже и так разбегаемся по другим странам .Проблемы европейцев иные ,Там разгул пидарасни и соответствующей политики руководства ЕС на замещение социальных ценностей и декларация вседозволенности вплоть до навязывания стереотипов поведения европейцев даже в быту.Россия пошла путем укрепления семейных ценностей и первые результаты возрождения демографии,производственной независимости приобретают зримые контуры .А с мигрантами надо как на Северном Кавказе ,работают и не пикнут,иначе мгновенно домой без вокзала и чемодана.Учитесь полезному и не распространяйте панику.Мигранты были всегда есть и будут ближайшие лет 50 Без них не обойтись.