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За сутки в России выявили 17 949 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 17 949 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 949 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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