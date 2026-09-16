Собянин открыл музейную экспозицию в гараже Мельникова

В отреставрированном гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице начала работать постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы, которую открыл Сергей Собянин.
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