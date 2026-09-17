Новый этап локализации: Haval запустил завод трансмиссий в Тульской области

В индустриальном парке «Узловая» в Тульской области ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», подразделение китайской Great Wall Motor, ввело в эксплуатацию комплекс по производству трансмиссий.
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