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Новый этап локализации: Haval запустил завод трансмиссий в Тульской области

Новый этап локализации: Haval запустил завод трансмиссий в Тульской области

В индустриальном парке «Узловая» в Тульской области ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», подразделение китайской Great Wall Motor, ввело в эксплуатацию комплекс по производству трансмиссий.

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