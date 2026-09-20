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Татар-информ

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Зампредседателя ЦИК Казахстана поделился впечатлениями о ходе голосования в РТ

Зампредседателя ЦИК Казахстана поделился впечатлениями о ходе голосования в РТ

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ» Делегация Миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств посетила избирательный участок №248, расположенный в казанской школе «Адымнар», перед его закрытием.

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