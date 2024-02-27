Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Полковник запаса Суворов: удар FPV-дрона гарантированно выведет из строя любой Abrams

Полковник запаса Суворов: удар FPV-дрона гарантированно выведет из строя любой Abrams

Самый легкий способ уничтожить американский танк Abrams - это ударить по его крыше дроном. Таким мнением поделился со «Звездой» Сергей Суворов - полковник запаса, эксперт в области бронетанковой техники и кандидат военных наук.

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