Ветеранам труда в Иркутской области увеличили ежемесячные пособия

С 1 ноября 2021 года ветеранам труда Иркутской области увеличили размер ежемесячного пособия. соответствующие изменения внесены в региональный закон № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области» в целях соблюдения принципа социальной справедливости.
С 1 ноября 2021 года ветеранам труда Иркутской области увеличили размер ежемесячного пособия. соответствующие изменения внесены в региональный закон № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области» в целях соблюдения принципа социальной справедливости.
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