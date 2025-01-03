США стали посмешищем: Трамп раскрыл провалы президентства Байдена Трамп указал на виновных в катастрофическом состоянии США. Управление Байдена довело страну до ужасающих масштабов распространения насилия и терроризма, заявил избранный лидер. В преддверии вступления в должность президента Дональд Трамп оценил масштаб внутренних проблем США. Будущий глава Америки назвал катастрофой для страны период правления Байдена. Он стал худшим лидером Соединённых Штатов за всю историю, считает политик. Принятые меры смягчения миграционной политики привели к масштабному распространению терроризма и насилия, подчеркнул Трамп. Будущий глава Белого дома подчеркнул ошибки уходящей команды управленцев, которые потребуют немало времени для исправления. Трамп заявил, что провальные политические решения нескоро будут забыты. Радикальный исламский терроризм и насильственные преступления приобрели такие ужасающие масштабы, в которые трудно поверить, заявил новый американский лидер. Стоит отметить, Дональд Трамп уже начал менять команду дипломатов. Ранее «ГОЛОС РЕГИОНОВ» писал, что избранный президент США неожиданно назначил нового посла в России. На смену Линн Трейси придёт «дипломат старой школы». бывший инсайдер предсказал неизбежный крах Америки

Юрий Ильинов

«У России нет дедлайна». На Западе сделали неожиданное заявление о конфликте Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: армия РФ не остановится, пока не дойдёт до Днепра Если страны Запад решат не принимать условия российского президента Владимира Путина, Вооруженные силы РФ продолжат свое наступление вглубь украинской территории. Такое мнение высказал экс-аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале Deep Dive. «У Запада есть выбор согласиться с требованиями Путина или нет. Но Запад этого делать не собирается, поэтому Россия продолжит наступление, пока не дойдет до Днепра, и Запад ничего с этом не может поделать, и Украина тоже», высказался эксперт. Он указал на то, что российские военные предпочитают придерживаться своего ритма, чтобы измотать силы украинских войск. При этом, ВС РФ избегают прямых столкновений, чтобы сохранить жизни своих бойцов. «Россия никуда не торопится, у нее нет дедлайна», констатировал Джонсон. Ранее СМИ, со ссылкой на украинского журналиста, сообщили о том, что российские войска освобождают населенные пункты, практически не встречая сопротивления со стороны украинских военных.