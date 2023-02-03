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Сапковский поделился мнением об экранизации "Ведьмака" от Netflix

Сапковский поделился мнением об экранизации "Ведьмака" от Netflix

Сапковский поделился мнением об экранизации "Ведьмака" от Netflix Писатель охарактеризовал творение стриминга очень коротко Автор серии книг "Ведьмак" Анджей Сапковский поделился мнением об экранизации его творения на стриминговом сервисе Netflix.

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