Сапковский поделился мнением об экранизации "Ведьмака" от Netflix Писатель охарактеризовал творение стриминга очень коротко Автор серии книг "Ведьмак" Анджей Сапковский поделился мнением об экранизации его творения на стриминговом сервисе Netflix.
Сапковский поделился мнением об экранизации "Ведьмака" от Netflix Писатель охарактеризовал творение стриминга очень коротко Автор серии книг "Ведьмак" Анджей Сапковский поделился мнением об экранизации его творения на стриминговом сервисе Netflix.
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