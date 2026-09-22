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Вести Севастополь

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Всероссийская научная конференция «Моря России» проходит в Севастополе

Всероссийская научная конференция «Моря России» проходит в Севастополе

Юбилейная конференция «Моря России» продлится в Севастополе до 15 сентября. В Севастополе стартовала юбилейная — десятая Всероссийская научная конференция «Моря России».

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