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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле из‑за ремонтов дорог изменилось движение транспорта. Новые схемы маршрутов

В Барнауле из‑за ремонтов дорог изменилось движение транспорта. Новые схемы маршрутов

Капремонт трамвайного переезда, восстановление асфальта на проспекте Строителей и работы на улице Германа Титова — рассказываем, какие маршруты скорректированы и когда снимут ограничения В Барнауле идет комплекс дорожных и коммунальных работ — они затрагивают сразу несколько городских участков и требуют корректировки движения транспорта, сообщает мэрия Барнаула.

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