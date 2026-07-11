В Барнауле из‑за ремонтов дорог изменилось движение транспорта. Новые схемы маршрутов

Капремонт трамвайного переезда, восстановление асфальта на проспекте Строителей и работы на улице Германа Титова — рассказываем, какие маршруты скорректированы и когда снимут ограничения В Барнауле идет комплекс дорожных и коммунальных работ — они затрагивают сразу несколько городских участков и требуют корректировки движения транспорта, сообщает мэрия Барнаула.