Предприниматели пожаловались Уполномоченному и и.о. руководителя регионального следственного управления СК России

22 мая 2024 года в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику Дню российского предпринимательства, состоялся прием предпринимателей Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области Еленой Артюх Николаевной совместно с исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области (СУ СК России по Свердловской области) Константином Мирошниченко.