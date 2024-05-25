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Предприниматели пожаловались Уполномоченному и и.о. руководителя регионального следственного управления СК России

22 мая 2024 года в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику Дню российского предпринимательства, состоялся прием предпринимателей Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области Еленой Артюх Николаевной совместно с исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области (СУ СК России по Свердловской области) Константином Мирошниченко.

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