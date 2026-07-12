Названа причина остановки работы ряда реакторов на АЭС Франции По данным издания Le Parisien, французская государственная компания EDF вынуждена приостановить работу трё.
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Названа причина остановки работы ряда реакторов на АЭС Франции По данным издания Le Parisien, французская государственная компания EDF вынуждена приостановить работу трё.
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