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Захарова: эскалация между Израилем и Ираном создает реальные угрозы безопасности

Захарова: эскалация между Израилем и Ираном создает реальные угрозы безопасности

Эскалация между еврейским государством и Ираном создает реальные угрозы безопасности. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, чей комментарий приведен на сайте внешнеполитического ведомства.

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