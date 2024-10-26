Захарова: эскалация между Израилем и Ираном создает реальные угрозы безопасности

Эскалация между еврейским государством и Ираном создает реальные угрозы безопасности. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, чей комментарий приведен на сайте внешнеполитического ведомства.
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