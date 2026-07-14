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Политик объяснил, почему мир стоит на пороге «большой катастрофы»

Политик объяснил, почему мир стоит на пороге «большой катастрофы»

Медведчук: Украина создала глубокий тыл в Германии и считает его недосягаемым Украина создала «глубокий тыл» в Германии и считает его недосягаемым для России, однако это может привести к «большой катастрофе».

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