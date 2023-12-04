Председателю СК России будет доложено по обращению жителей Волгоградской области в связи с планируемой застройкой береговой линии

В средствах массовой информации опубликовано обращение жителей города Волгограда к Председателю Следственного комитета России с просьбой дать правовую оценку законности действий органов власти в связи с планируемым вдоль территории береговой линии реки Волги строительством многоквартирных жилых домов.
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