Адвокату было предъявлено обвинение в разглашении данных предварительного следствия. Расследование проводилось первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии