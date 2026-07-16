Экспансия BYD: глава МИДа Венгрии перешел на работу в автоконцерн[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Китайские автопроизводители расширяют стратегию кадрового поиска: вслед за привлечением западных инженеров и дизайнеров компании активно переманивают топ-менеджеров и чиновников, ранее занимавших высокие посты в правительстве стран Евросоюза.