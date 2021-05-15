Зеленский объявил войну Кремлю

Закон и ПорядокПолитикаЗеленский объявил войну Кремлю Украинский президент Владимир Зеленский задумал хитрый план против одного из главных оппонентов в стране.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьП(Полина Романова (железова)Зачистка оппозиции приведет к полной победе олигархов и нацистов на Украине. Зеленский успешно с этим справляется. Население Украины, разумеется, будет молчать и хлебать молча нацистский бульон. Потом оно будет покорно выбирать во власть нациков. Зеленский сделал то, что не удалось Порошенко. Отношения с Россией теперь будут разорваны.
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