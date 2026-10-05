В Смоленской области супружеская пара отметили железную свадьбу

В Краснинском округе 25 сентября Виктор и Анна Кириленко отметили 65 лет совместной жизни.Как сообщили в пресс-службе ГУ ЗАГС Смоленской области, Виктор Иванович работал крановщиком в строительной сфере, а Анна Демьяновна посвятила себя медицине и трудилась рентгенологом.