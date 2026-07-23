Огнемёт по вызову: зачем ТОС свели в отдельные отряды

В войсках РХБЗ сформировали спецотряды тяжёлых огнемётных систем, чтобы собирать ТОС в кулак на направлениях наступления и добавить к прежней задаче — выжиганию укреплений — новую: удары по пунктам управления дронами.
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