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Военное обозрение

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Огнемёт по вызову: зачем ТОС свели в отдельные отряды

Огнемёт по вызову: зачем ТОС свели в отдельные отряды

В войсках РХБЗ сформировали спецотряды тяжёлых огнемётных систем, чтобы собирать ТОС в кулак на направлениях наступления и добавить к прежней задаче — выжиганию укреплений — новую: удары по пунктам управления дронами.

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