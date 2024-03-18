Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Республика Крым: 10 лет в родной гавани

Сегодня Россия отмечает 10-летие возвращения Крыма в родную гавань, которое произошло 18 марта 2014 года по итогам референдума, прошедшего на полуострове 16 марта.

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