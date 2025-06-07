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Воронежские новости

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Воронежскую пенсионерку от продажи квартиры для мошенников спас участковый

Воронежскую пенсионерку от продажи квартиры для мошенников спас участковый

Полицейский заподозрил неладное и решил встретиться с пенсионеркой лично. В ходе беседы выяснилось, что на протяжении месяца она находилась под давлением мошенников, которые выдавали себя за сотрудников электросетей, а затем звонили от имени социальных служб и правоохранительных органов, убеждая её продать жильё.

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