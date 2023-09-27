«Калининград должен снова называться Кенигсбергом!» — немецкий Bild ликует

«Калининград должен снова называться Кенигсбергом!»: Больше всего придуманному в Эстонии переименованию российского города обрадовались немцы, которые уже открыто пишут в своём издании Bild, что «город все эти годы находился под оккупацией».
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