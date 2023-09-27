Русская весна
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Русская весна

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«Калининград должен снова называться Кенигсбергом!» — немецкий Bild ликует

«Калининград должен снова называться Кенигсбергом!» — немецкий Bild ликует

«Калининград должен снова называться Кенигсбергом!»: Больше всего придуманному в Эстонии переименованию российского города обрадовались немцы, которые уже открыто пишут в своём издании Bild, что «город все эти годы находился под оккупацией».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ЭтоННия еще там что-то подтяффкивает?!! Кого в России интересует их мнение? Или еще чье-то на эту тему?
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