Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс заявила, что не ожидает от Шнурова новых идей

По мнению певицы, у лидера группы «Ленинград» со временем «погасла волшебная лампочка». Фото: Starhit | Инстаграм Алисы Вокс Во время работы с группой «Ленинград» Алиса Вокс появлялась на сцене в образе готовой на безумные поступки бунтарки.