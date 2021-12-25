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Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс заявила, что не ожидает от Шнурова новых идей

Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс заявила, что не ожидает от Шнурова новых идей

По мнению певицы, у лидера группы «Ленинград» со временем «погасла волшебная лампочка». Фото: Starhit | Инстаграм Алисы Вокс Во время работы с группой «Ленинград» Алиса Вокс появлялась на сцене в образе готовой на безумные поступки бунтарки.

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