Sony представила PlayStation 5 Digital Edition в новом цвете Midnight Black

С точки зрения технических характеристик, новая версия не отличается от стандартной модели PS5. PlayStation 5 Midnight Black будет связана с японским регионом, что означает, что для использования устройства потребуется аккаунт PlayStation, в котором язык системы установлен на «японский», а регион — «Япония».
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